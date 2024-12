Sénégal vision 2050 : le Pastef décline les priorités de l'heure

Dans un communiqué publié ce lundi 9 décembre, le Pastef a précisé les priorités actuelles du parti. Après les succès des élections présidentielles et législatives, le parti au pouvoir estime que la troisième étape consistera à « couronner notre victoire en nous permettant de conquérir l’essentiel des pouvoirs territoriaux, afin d’en faire de véritables moteurs de développement endogène et durable ».



Pour les Patriotes, le véritable travail commence maintenant. Ce travail consiste à transformer le Sénégal et l'Afrique. « Il nous faut prendre en main l’indispensable reddition des comptes et l’équité, tout en renforçant notre lien avec le peuple, sa jeunesse et ses femmes, sans nous laisser distraire par les dérives de la politique politicienne, le clientélisme ou les combats stériles d’une opposition perdue », a souligné le communiqué.



Dans cette optique, les Patriotes ont également défini leurs priorités pour l'heure. « Nos priorités seront de répondre aux véritables préoccupations des populations, notamment en matière d’emploi, de santé, d’éducation, d’infrastructures, de sécurité alimentaire, de développement culturel, sportif et social, en somme, de garantir une vie digne dans la paix, la prospérité et la solidarité », ont-ils précisé.



Appuyant leur démarche sur leur Projet, les Patriotes ont également exprimé leurs ambitions à l’échelle continentale. « Nous devons aussi œuvrer sans relâche pour l’unité de l’Afrique et pour des relations internationales plus justes et équitables. Nous avons cette ambition et les moyens de la concrétiser grâce à l’organisation, la confiance et la mobilisation de notre peuple, notamment de sa jeunesse, autour de notre PROJET, de notre parti et des nouvelles autorités de notre pays», ont-ils argué.



Enfin, les membres du Pastef restent convaincus que ce combat doit être mené avec détermination, à travers la parole, l’écriture ou l’action militante éclairée, « contre tous les ennemis de l’intérieur comme de l’extérieur, qu’ils soient visibles ou cachés ».