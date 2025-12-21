Réseau social
Sénégalais abattu à Ajaccio : Momar Thiam plaide pour que «les consulats soient dotés d’un service social, d’écoute»



Expert en communication et ancien proche d’Abdoulaye Wade, Momar Thiam a plaidé ce dimanche 21 décembre pour que l’Etat sénégalais «franchisse un pas» en dotant les consulats généraux à l’étranger «de services sociaux, qui peuvent être à l’écoute des compatriotes  en détresse», moins de 24 heures après qu’un Sénégalais a été abattu dans le centre-ville d’Ajaccio (France) par une balle policière. 

Au cours de l’émission «Objection», sur Sud fm, Momar Thiam estime que sa demande est due au fait que «la plupart des migrants qui franchissent les  frontières européennes passent par la mer et arrivent dans des situations de détresse et même de folie». Pour avoir côtoyé ces personnes «pendant 12 ans en tant que Consul général», il dit en savoir «quelque chose». 

Pour l’expert, en dotant les consulats «d’un service qui sera  occupé par un psychologue  ou quelqu’un qui connait ses questions», l’Etat sénégalais «pourra éviter» donc certains drames. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 21 Décembre 2025 - 13:17


