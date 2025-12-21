Sénégalais abattu à Ajaccio : Momar Thiam plaide pour que «les consulats soient dotés d’un service social, d’écoute»

Expert en communication et ancien proche d’Abdoulaye Wade, Momar Thiam a plaidé ce dimanche 21 décembre pour que l’Etat sénégalais «franchisse un pas» en dotant les consulats généraux à l’étranger «de services sociaux, qui peuvent être à l’écoute des compatriotes en détresse», moins de 24 heures après qu’un Sénégalais a été abattu dans le centre-ville d’Ajaccio (France) par une balle policière.
Au cours de l’émission «Objection», sur Sud fm, Momar Thiam estime que sa demande est due au fait que «la plupart des migrants qui franchissent les frontières européennes passent par la mer et arrivent dans des situations de détresse et même de folie». Pour avoir côtoyé ces personnes «pendant 12 ans en tant que Consul général», il dit en savoir «quelque chose».
Pour l’expert, en dotant les consulats «d’un service qui sera occupé par un psychologue ou quelqu’un qui connait ses questions», l’Etat sénégalais «pourra éviter» donc certains drames.
