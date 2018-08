Sénégalais interpelés en Mauritanie : «ils ne sont pas arrêtés pour pêche illégale mais… », (Ministre)

Dans son journal de 07h de ce jeudi 23 août, la Rfm a informé que 22 pêcheurs sénégalais ont été arrêtés en Mauritanie pour pêche illégale. Faux ! Selon le ministère de la Pêche pour qui nos compatriotes ont été arrêtés pour séjour irrégulier et non pour pêche illégale.



Il s’agit de Sénégalais établis en Mauritanie et qui travaillent pour des Mauritaniens, précise la source.



D’ailleurs, ces Sénégalais qui sont retenus au commissariat de Bagdad situé à Nouakchott dans la capitale mauritanienne, ont lancé un appel au gouvernement du Sénégal pour leur libération et leur rapatriement.