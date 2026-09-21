Senelec / Vandalisme sur le réseau électrique : le Sudeten tire la sonnette d'alarme face à la hausse des vols

Les actes de vandalisme et de vol visant les installations de la Senelec ont pris une tournure inquiétante. Les postes de distribution de Sébikotane (département de Rufisque) et Khodoba(region de Thies/Est) ont subi des attaques ciblées le 20 septembre 2026, avec du matériel emporté qui a entraîné de vives perturbations dans la fourniture d'électricité. Dans un entretien accordé au quotidien d'information L'Observateur, le secrétaire général du Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (Sudeten), Ibrahima Diarra Diouf, a alerté sur la gravité des faits.



Interrogé sur l'ampleur du phénomène, le leader syndical a confirmé la recrudescence des actes criminels. « Aujourd'hui, la situation est devenue très alarmante au regard de la fréquence des actes et des modes opératoires utilisés ». Ibrahima Diarra Diouf a également souligné le préjudice financier direct pour la société nationale. Il a indiqué que « les coûts sont importants pour la Senelec, puisque ce sont des actifs qui sont perdus ». le Sg a rappelé que ces dégradations se sont répercutées directement sur la clientèle à travers les coupures d'électricité qui ont détérioré la qualité du service et pénalisé l'économie.



S'exprimant sur la vulnérabilité des infrastructures, le secrétaire général du Sudeten a précisé que certaines installations sont restées ciblées en raison de leur isolement. « Pour l'instant, les actes constatés ont principalement des impacts sur les transformateurs et les autres équipements sensibles », a-t-il souligné. Face à ce constat, il a préconisé un renforcement des systèmes de sécurité autour des postes pour protéger le réseau de distribution. Pour faire face à cette situation, Ibrahima Diarra Diouf a misé sur la collaboration des riverains. « Nous comptons beaucoup sur leur collaboration. Il faut dénoncer et signaler les actes malveillants ». Il a enfin rappelé que la protection du réseau constitue un devoir collectif. « Les installations de la Senelec constituent un bien commun et leur protection concerne tout le monde », a fait savoirM.Diarra.