Autoroute Mbour-Kaolack : un tragique accident de car « War Gaindé » a fait trois morts et quatre blessés graves ce lundi

Un grave accident de la circulation s'est produit ce lundi, aux alentours de 7 h 39 min, sur le tronçon Fatick-Thiadiaye de l’autoroute à péage Mbour-Kaolack. Le bilan a fait état de trois personnes décédées et de quatre autres grièvement blessées, d'après les informations communiquées par la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.



Un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé « War Gaindé », a dérapé avant de se renverser violemment hors de la chaussée.



Alertés immédiatement après le drame, les secouristes de la brigade opérationnelle basée à Fatick se sont déployés sur les lieux pour prêter assistance aux passagers. Les sapeurs-pompiers ont transféré les victimes vers le centre de santé de Thiadiaye. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de la structure sanitaire, tandis que les blessés graves ont été rapidement pris en charge par le service d’accueil des urgences.