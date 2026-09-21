Autoroute Mbour-Kaolack : un tragique accident de car « War Gaindé » a fait trois morts et quatre blessés graves ce lundi

Un grave accident de la circulation s'est produit ce lundi, aux alentours de 7 h 39 min, sur le tronçon Fatick-Thiadiaye de l’autoroute à péage Mbour-Kaolack. Le bilan a fait état de trois personnes décédées et de quatre autres grièvement blessées, d'après les informations communiquées par la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.
Un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé « War Gaindé », a dérapé avant de se renverser violemment hors de la chaussée.
Alertés immédiatement après le drame, les secouristes de la brigade opérationnelle basée à Fatick se sont déployés sur les lieux pour prêter assistance aux passagers. Les sapeurs-pompiers ont transféré les victimes vers le centre de santé de Thiadiaye. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de la structure sanitaire, tandis que les blessés graves ont été rapidement pris en charge par le service d’accueil des urgences.
Un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé « War Gaindé », a dérapé avant de se renverser violemment hors de la chaussée.
Alertés immédiatement après le drame, les secouristes de la brigade opérationnelle basée à Fatick se sont déployés sur les lieux pour prêter assistance aux passagers. Les sapeurs-pompiers ont transféré les victimes vers le centre de santé de Thiadiaye. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de la structure sanitaire, tandis que les blessés graves ont été rapidement pris en charge par le service d’accueil des urgences.
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