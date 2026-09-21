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CAN / Éliminatoires : les Lions de la Teranga ont commencé à rallier le regroupement au Mozambique par vagues successives



CAN / Éliminatoires : les Lions de la Teranga ont commencé à rallier le regroupement au Mozambique par vagues successives
 La Fédération sénégalaise de football (FSF) a lancé les opérations d'accueil de l'équipe nationale A au Mozambique. Les joueurs convoqués ont commencé à rejoindre progressivement la Tanière installée à Maputo, en provenance de leurs clubs respectifs.
 
Les premiers internationaux ont atterri à l'Aéroport international de Maputo par petites vagues. L'instance fédérale a mis en place le dispositif logistique pour assurer le transfert des éléments arrivés vers leur camp de base afin de démarrer la préparation des prochaines échéances internationales.
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Lundi 21 Septembre 2026 - 12:41


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