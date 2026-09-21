CAN / Éliminatoires : les Lions de la Teranga ont commencé à rallier le regroupement au Mozambique par vagues successives

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a lancé les opérations d'accueil de l'équipe nationale A au Mozambique. Les joueurs convoqués ont commencé à rejoindre progressivement la Tanière installée à Maputo, en provenance de leurs clubs respectifs.
Les premiers internationaux ont atterri à l'Aéroport international de Maputo par petites vagues. L'instance fédérale a mis en place le dispositif logistique pour assurer le transfert des éléments arrivés vers leur camp de base afin de démarrer la préparation des prochaines échéances internationales.
Les premiers internationaux ont atterri à l'Aéroport international de Maputo par petites vagues. L'instance fédérale a mis en place le dispositif logistique pour assurer le transfert des éléments arrivés vers leur camp de base afin de démarrer la préparation des prochaines échéances internationales.
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