CAN / Éliminatoires : les Lions de la Teranga ont commencé à rallier le regroupement au Mozambique par vagues successives

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a lancé les opérations d'accueil de l'équipe nationale A au Mozambique. Les joueurs convoqués ont commencé à rejoindre progressivement la Tanière installée à Maputo, en provenance de leurs clubs respectifs.



Les premiers internationaux ont atterri à l'Aéroport international de Maputo par petites vagues. L'instance fédérale a mis en place le dispositif logistique pour assurer le transfert des éléments arrivés vers leur camp de base afin de démarrer la préparation des prochaines échéances internationales.