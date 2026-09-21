Mbour / Kankourang 2026 : la police interpelle dix individus et saisi plusieurs armes blanches dans les cellules clandestines

Les éléments du commissariat central de Mbour, appuyés par le GMI et la BIP, ont mené une opération visant à sécuriser les festivités du Kankourang. Les forces de l'ordre ont interpellé dix personnes appartenant à des cellules non autorisées, communément appelées « lël », qui ont enfreint la réglementation préfectorale encadrant les sorties du Kankourang sur la voie publique.



Les policiers ont effectué des descentes ciblées dans les « lël » respectifs des suspects avant de les conduire au commissariat. Lors des perquisitions, les éléments de police ont saisi de nombreuses armes blanches, sept machettes, quatre tambours ainsi qu'un cornet de chanvre indien. Cette intervention est intervenue en réaction aux infractions commises malgré l'arrêté du préfet du département de Mbour en date du 28 août 2026, qui établissait la liste restrictive des cellules habilitées à faire sortir le Kankourang.



Les enquêteurs ont auditionné les dix mis en cause sous le régime de la garde à vue avant de les déférer au parquet de Mbour. Le parquet a retenu contre eux les motifs de « non-respect de l'arrêté préfectoral n° 00028/Dmb/P, participation à une manifestation interdite, trouble à l'ordre public et détention d'arme blanche ». L'autorité préfectorale avait pourtant rappelé que seules les cellules de Thiocé Ouest, Santesou, Thiocé-Est, Sadio Kunda, Woyinka, Juju Cissé Kunda, Diamaguène et Kuyamba disposaient d'une autorisation officielle.