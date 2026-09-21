Juventus : revirement de situation pour Randal Kolo Muani

Randal Kolo n’a pas marqué à l’occasion du succès de la Juventus face à l’Atalanta (2-0), mais l’attaquant français de 27 ans est en train de renverser la vapeur du côté de Turin. Ce matin, la Vieille Dame n’est que septième du classement de Serie A, mais la presse italienne a salué la prestation de RKM, titulaire face à la Dea. Élu homme du match par la Gazzetta dello Sport, l’ancien Parisien a été honoré par son sauvetage sur la ligne sur une tête de Kristensen et son jeu qualifié « d’irrésistible » par Il Corriere dello Sport.



Après son but et sa passe décisive lors de la victoire en Ligue Europa contre le NEC Nimègue (5-0), Kolo Muani enchaîne les bonnes prestations. Une excellente nouvelle pour une direction bianconera qui avait été quelque peu agacée par le rendement du Français qu’elle a définitivement arraché au Paris Saint-Germain en échange de 50 M€ (bonus compris). De quoi récompenser aussi les efforts du principal intéressé. La semaine dernière, à l’issue du match gagné en C3, Luciano Spalletti avait en effet révélé que son numéro 9 travaillait d’arrache-pied pour gommer son mauvais début de saison.



Spalletti est aux anges

« Hier (mercredi 16 septembre, ndlr), l’entraînement était facultatif et il était le seul joueur présent. Il a mangé seul, il a dormi seul… Pour moi, c’est beau à voir parce qu’il y tient énormément et, en ce moment, il souffre énormément de ne pas pouvoir apporter sa contribution. Le fait d’avoir remis quelque chose en place et d’être resté debout après ce choc avec le gardien est un signe important, et il faut le féliciter. » Annoncé dans la tourmente et obligé de s’expliquer devant les médias, Kolo Muani a fait le nécessaire pour renverser la situation à son avantage en deux semaines. Et hier, son coach a de nouveau été dithyrambique à son sujet.



« Concernant les joueurs d’aujourd’hui (hier), je suis convaincu que Kolo Muani, qui a livré un très grand match ce soir et à qui je tiens à adresser mes félicitations, va s’imposer comme le buteur qu’il est dans ce championnat. Il possède également cette aisance dans la course contre laquelle il est difficile de défendre. Il a été malchanceux aujourd’hui devant le but, mais il a ensuite fait preuve d’une grande qualité en ne s’énervant pas sur sa tête repoussée sur la ligne, comme l’auraient fait d’autres attaquants. Il a vraiment fait un excellent match, j’ai regretté qu’il ne marque pas lorsqu’il s’est retrouvé face au gardien, il l’aurait mérité. Mais à la fin, il était très content et nous avons plaisanté. Nous sommes tous heureux, car nous pouvons reprendre un peu de force et récupérer quelques joueurs qui nous sont utiles en ce moment. » RKM appréciera.