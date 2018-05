Série A : Alfred Gomis dans l’équipe-type d’Afrique de la semaine

A moins d’un mois de la Coupe du Monde Russie 2018, Alfred Gomis, le gardien de but du club italien de Spal sort le grand jeu pour impressionner son monde. En effet, l’international sénégalais a été performant ces derniers jours en championnat, ce qui lui a valu de figurer dans l’équipe type de la semaine des meilleurs joueurs africains des cinq grands Championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1).



Spal a perdu à Turin (1-2), le week-end dernier, mais l’addition aurait pu être plus salée sans la prestation de leur gardien sénégalais. Contre Torino, Alfred était extrêmement sollicité avec notamment quatre parades et plusieurs sorties qui ont soulagés sa défense.

Avec cette performance, le joueur pourrait enfin convaincre Aliou Cissé pour faire partie de la liste des joueurs qui vont défendre le Sénégal en Russie.



Avec Record