Serie A : la Juventus sort du silence après la lourde sanction de la fédération italienne

Dans un communiqué publié dans la foulée de l’annonce des 15 points de pénalité décidés par la Fédération Italienne de Football, la Juventus Turin a tenu à prendre connaissance de la décision de la justice transalpine, annonçant qu’un appel a été préparé pour contester cette décision.

Pour rappel, la direction bianconera est accusée d’avoir surévalué les prix de vente dans certains transferts de joueurs et avoir ainsi enregistré dans leurs comptes des bénéfices injustifiés.



«Avec la sentence révoquée, la Cour d’appel fédérale avait rejeté la plainte déposée par le Parquet fédéral contre la décision de la Cour fédérale nationale qui, à son tour, avait acquitté la Juventus et les autres personnes accusées pour l’absence de toute infraction disciplinaire en ce qui concerne l’évaluation des effets de certains transferts de droits de joueurs sur les états financiers et la comptabilisation des plus-values. La Société attend la publication des motivations et annonce d’ores et déjà l’introduction d’un recours auprès de la Commission de Garantie du Sport selon les termes du Code de Justice du Sport», annonce la Juve dans un communiqué.



Avec Footmercato