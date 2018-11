Série de blasphèmes à l'Assemblée Nationale : "Macky est le prophète Moussa...Karim Wade avait des pouvoirs que Dieu n'a pas "

C'était la journée des écarts de langage... et des blasphèmes, ce jeudi 29 novembre 2018 , à l'Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère de la justice. En effet une député de la majorité présidentielle n'a pas trouvé mieux pour louer son mentor (le Président Macky Sall) que de l'élever au rang de prophète. Selon Amy Sidy Ndiaye l'actuel chef de l'Etat a fait de ses réalisations dans le monde rural qui font qu'on peut le comparer au Prophète Moise pour sauver les israéliens de Pharaon/



Et comme si cela ne suffisait, un autre de ses collègues répondant au nom de Ndiagne Diop de commettre un autre bourde. " Karim Wade avait des pouvoirs que Dieu n'a pas. il se comportait comme un Dieu. Sur les 15 millions de Sénégalais, on lui a confié 5 ministères"



Des maladresses qui ont fait surgir dans l'Hémicycle, des Astafourlilah, Astafourilah en guise de répentir...