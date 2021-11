Série de braquages en plein jour à Dakar: le cerveau du gang des Nigérians intercepté

Godwin Madu, le cerveau du gang de Nigérians, responsable de plusieurs braquages en plein jour à Dakar, est tombé. Il a été arrêté jeudi soir, dans un immeuble sis aux HLM Grand-Médine où la bande avait son Quartier général (Qg) par le Groupe de recherches et d’interpellations (Gir) de la Division des investigations criminelles (Dic).



Le gang, composé exclusivement des Nigérians, ciblait les « gros » clients qui sortaient des banques. Au moins 200 millions F Cfa ont été pris par cette bande, rapporte Libération.



Leur modus operandi : une première équipe, à pieds, sabotait les pneus de la voiture du client dès qu’il entrait dans la banque. Quand la « cible », sortie de l’établissement financier, se rend compte du problème et descend du véhicule pour vérifier les pneus, une seconde équipe, portant des casques, qui la suit en moto, s’empare de son argent.



Mercredi dernier, grâce à cette même technique, la bande a tenté devant la Bicis des Maristes sur un client avant que deux membres ne soient neutralisés par la foule.



Le journal d’informer que la bande a volé des sommes variant entre 30 millions et 50 millions de F Cfa à des clients qui venaient d’effectuer des opérations à Bicis Centenaire, Ecobank Vdn.