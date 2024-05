Série noire à Louga : Trois (3) morts dans deux accidents impliquant des motos Jakarta

La ville de Louga a été le théâtre d'accidents tragiques entre mercredi et jeudi, marquée par deux accidents mortels impliquant des conducteurs de motos Jakarta. Ces incidents ont coûté la vie à trois personnes.



Le premier accident s'est produit en pleine nuit lorsque deux jeunes "jakartamen" ont décidé de faire une course improvisée dans les rues de Louga. Leur imprudence a eu des conséquences fatales. L'un des conducteurs est décédé sur le coup, tandis que l'autre a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, les dernières nouvelles confirment que ce second jeune homme a également succombé à ses blessures, portant le bilan à deux morts.



Comme si cela ne suffisait pas, un autre drame s'est produit peu de temps après. Un jakartaman roulant à vive allure a percuté de plein fouet un véhicule stationné, chargé de marchandises de quincaillerie et en cours de déchargement. L'impact a été fatal pour le conducteur de la moto, qui est mort sur le coup.



Ces incidents soulignent une fois de plus les dangers associés à l'utilisation imprudente des motos Jakarta, très populaires mais souvent impliquées dans des accidents graves.