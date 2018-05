Serigne Modou Kara prend la défense de Idy : "ses propos ne méritent pas tout ce tollé"

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le leader du Mouvement international Bamba Fepp, Bamba Partout, réagit à l'énorme polémique suscitée par la déclaration de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck sur la Mecque et sur Jérusalem. Selon Serigne Modou Kara, il n'y a rien d'offensant dans les propos du patron de Rewmi et que cela ne méritait pas tout le boucan créé par Sidy Lamine Niasse et Bamba Ndiaye. Lisez le communiqué...