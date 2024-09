Serigne Moustapha Sy s'en prend à Sonko : "Je t'attendrai aux législatives"

Serigne Moustapha Sy a "ouvert le feu" sur le Premier ministre, Ousmane Sonko. Ce dernier, qui était l'un de ses alliés dans la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections législatives de 2022, n'a pas effectué le déplacement à Tivaouane pour lui rendre visite, depuis qu'il a été nommé Premier ministre en mars 2024. Le guide religieux des Moustarchidina Wal Moustarchidaty a saisi l'occasion du Gamou 2024 pour lui solder ses comptes.



"Ici au Sénégal, lorsque quelqu'un dit qu'il veut aller rendre visite aux Moustarchidina Wal Moustarchidaty, certains vont essayer de le dissuader. Ils vont tout faire pour l'empêcher de venir nous voir. Mais, c'est peine perdu. Nous, les Moustarchidines, nous n'avons besoin de personne. Dieu nous a tout donné".



Par ailleurs, Serigne Moustapha Sy a profité de l'occasion pour solder ses comptes avec Ousmane Sonko, son ancien allié et actuel Premier ministre. "Quiconque croit qu'il peut nous faire des chantages, il se leurre. Le chantage, c'est nous qui pouvons le faire. Je fais allusion bien-sûr à Ousmane Sonko. S'il vit jusqu'à présent et est devenu Premier ministre, c'est grâce à moi".



Serigne Moustapha a rappelé que lorsqu'il (Sonko) était tombé dans le Coma puis évacué à l'hôpital Principal, "j'ai aussitôt téléphoné Pr Babacar Wade pour lui demander d'être à son chevet, lui et Pape Alé Niang. Pr Wade avait même décidé de ne plus rentrer chez lui pour les protéger parce qu'il y avait des gens qui voulaient les liquider. Il les surveillez comme du lait sur le feu".



Le guide des Moustarchidines de poursuivre : "Aujourd'hui qu'il (Sonko) a retrouvé la santé et la sécurité, il fait semblant de nous ignorer. Je prends acte".



Toutefois, Serigne Moustapha Sy ne va pas se laisser faire. Il prévient le Pm qu'il l'attendra lors des élections législatives prévues le 17 novembre prochain. 'Je t'attends aux législatives", a-t-il déclaré.



Le guide religieux a souligné, cependant, que la seule personne qui le préoccupe c'est bien le Président de la République. " Bassirou Diomaye Faye est une bonne personne. Je suis au courant qu'il a de bonnes intentions pour le Sénégal", a-t-avancé.



Malheureusement, s'est désolé le marabout: "Si on regarde comment se passent les choses, on comprend mieux les non-dits. Mais on lui souhaite la réussite. Dieu veillera sur lui".



Serigne Moustapha Sy a terminé son discours en jetant une pique aux "faucons" de Sonko. "Cela me fait rire lorsque je vois certains, qui se présentent comme des envoyés spéciaux de Sonko, demandaient des audiences à moi ou à mon fils Capitaine. Je refuse catégoriquement. Il faut arrêter ces comédies", a-t-il conclu.