Seydi Gassama dénonce la fermeture précipitée de médias au Sénégal

La récente décision du ministre sénégalais de la Communication, Aliou Sall, de fermer certains organes de presse jugés non conformes au Code de la presse suscite de vives réactions. Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a exprimé ce lundi 29 avril son inquiétude face à ce qu’il qualifie de « précipitation » dans la démarche gouvernementale.



Selon M. Gassama, les médias jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement démocratique du Sénégal, en particulier en matière de transparence électorale. « Il faut les accompagner dans cette phase d’assainissement, mais pas dans la précipitation », a-t-il déclaré, appelant à une régulation progressive et concertée du secteur.



Il estime qu'une réforme du paysage médiatique, bien que nécessaire, ne peut être menée efficacement dans l’urgence. « On ne peut pas réguler le secteur des médias en une année. Il faut que le ministre discute avec les acteurs pour trouver des solutions », a-t-il ajouté.