Seydi Gassama exige la libération du journaliste Pape Malick Thiam

Mon soutien au journaliste #PapeMalickThiam de @7tvOfficielle arrêté par des gendarmes hier au tribunal de Dakar et déféré au parquet ce matin. Il a été arrêté suite à une altercation avec un gendarme. Selon ses proches, il a été battu pendant la garde à vue. Il doit être libéré.

Le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama a exprimé son soutien au journaliste Pape Malick Thiam avant d’exiger sa libération, à travers un post sur tweeter.« Mon soutien au journaliste #PapeMalickThiam de @7tvOfficielle arrêté par des gendarmes hier au tribunal de Dakar et déféré au parquet ce matin. Il a été arrêté suite à une altercation avec un gendarme. Selon ses proches, il a été battu pendant la garde à vue. Il doit être libéré », a tweeté M. Gassama."Jeudi 14 avril, le journaliste de la 7 TV, Pape Malick Thiam, animé par le désir d’en savoir plus sur les auditions au tribunal relatives à l'affaire dite "Sweet Beauty’’, a eu un malentendu avec un gendarme", a fait savoir son confrère de la 7tv, Mamadou Awa Ndiaye.Son arrestation intervient suite" à d'échanges de propos avec l'agent" C'est ainsi que le professionnel de média a été arrêté et "conduit à la brigade de gendarmerie de Thiong où il y est détenu depuis 13h00." Comme l'indique son confrère Mamadou Ndiaye, Pape Malick Ndiaye sera déféré ce vendredi au parquet pour le "délit d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions".Le journaliste Pape Malick Thiam dit avoir été "battu et "maltraité" pendant trois tours d’horloge par des éléments de la Gendarmerie.Son audition est en cours au tribunal de grande instance de Dakar.