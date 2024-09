Silicon Valley : le Président Diomaye Faye reçu à l’ARM pour dynamiser l'économie numérique du Sénégal

Pour conclure son séjour dans la Silicon Valley, le Président Bassirou Diomaye Faye a été reçu dans les bureaux d'ARM (Advanced RISC Machine), reconnu comme "l'un des leaders mondiaux en technologies numériques", selon la Présidence de la République.



Lors de cette rencontre, le chef de l'État a pris part à une discussion avec des investisseurs américains. À en croire la Présidence de la République, cette table ronde, a mis en lumière les possibilités d'investissement visant à dynamiser l'économie numérique du Sénégal et à élargir l'accès aux technologies grâce au "New Deal Technologique".



«Cette initiative marque une étape décisive dans la transformation numérique du Sénégal et son positionnement en tant que hub technologique en Afrique », renseigne la Présidence de la République.