Sit-in à l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès: les contractuels dénoncent la répartition des indemnités de logement...

Des contractuels de l’hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ont initié un sit-in ce samedi. Ces contractuels des établissements publics de santé (Eps) dénoncent ainsi la répartition des indemnités de logement et autres primes. Ils interpellent le ministre de tutelle.



« Le personnel de la santé des Eps remercie le Président Macky Sall pour tous les efforts qu’il a consenti dont l’octroi d’une rallonge budgétaire de 8.148.32.000 Fcfa pour les indemnités de logement et autres primes spéciales conclus entre le gouvernement et les services publics de la santé et de l’action sociale », a déclaré sur la RFM, Ibrahima Mbaye, secrétaire administratif chargé de la communication du collectif des contractuels de l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Toutefois, ces contractuels constatent une rupture d’égalité dans le traitement du personnel de santé.

« La directrice des Eps nous sort une note qui dit que les indemnités de logement sont visées par le décret 2018-14-30. Ce décret nous exclut du paiement des indemnités de logement ainsi soutenu par le passage du ministre de la Santé et de l’action sociale à l’Assemblée nationale. Ces mesures tendent plus à créer une division », a confié M. Mbaye.



Ils interpellent le Premier ministre Amadou Ba pour que le ministre de la Santé rectifie le tir. Selon ces contractuels de l’hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, il est temps que ces « situations désagréables prennent fin et le personnel de santé soit définitivement édifié sur ce traitement injuste ».