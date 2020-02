Situation Sénégalais de Wuhan - Le ministre de la Santé parle de manipulation de l'opinion: "les propos du chef de l'Etat ont été galvaudés"

Selon Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait face aux journalistes ce mercredi 05 janvier pour faire le point sur la situation des Sénégalais établis à Wuhan, dans l'épicentre de l'épidémie de Coronavirus, on a cherché à manipuler l'opinion, ces derniers jours, sur ce sujet. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale faisait certainement allusion à la vague d'indignation sur les Réseaux sociaux qui a suivi la déclaration du chef de l'Etat lundi, sur le manque de moyen du Sénégal pour rapatrier les étudiants bloqués dans la province chinoise. "Il y a eu beaucoup de manipulation ces derniers jours. On est allé jusqu'à galvauder les propos du chef de l'Etat et les sortir de leur véritable sens", a-t-il déclaré. Avant de réaffirmer que le Sénégal ne dispose pas de la logistique nécessaire pour faire cette opération de rapatriement... Regardez !!!