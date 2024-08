Situation de la Société Nationale La Poste : Alioune Sall dénonce les recrutements abusifs

Alioune Sall décrit une situation chaotique de la Poste. Lors de son émission à la RTS, le ministre de la Communication dénonce le recrutement anarchique au niveau de la Poste. Il a notamment fait savoir que la Poste emploie actuellement 3500 agents alors que la société devait fonctionner avec au maximum 2000 agents. Il soutient que c'est une situation financière qui plombe le fonctionnement normal de l'entreprise.



« Donc plus de 1500 agents en plus. La masse salariale de SN La Poste annuellement, c’est 18 milliards Fcfa. Face à cette situation, tu auras forcément des problèmes. Car il y a eu beaucoup de laisser aller. Il y a eu un recrutement massif, un recrutement politicien même, je dirai qui a amené la Poste dans le gouffre dans lequel il est aujourd’hui », a laissé entendre le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes.