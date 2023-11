Situation des détenus politiques: Fadel Barro demande des procès justes et équitables

Fadel Barro, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, s'est exprimé sur la situation politique actuelle au Sénégal, mettant l'accent sur la nécessité d'une organisation différente dans le combat politique. « Nous nous sommes indignés, nous avons fustigé, mais maintenant il faut s'organiser autrement », a déclaré M. Barro, soulignant une volonté de repenser les approches dans la sphère politique.



Il a également exprimé des préoccupations concernant les atteintes à la liberté d'expression, mentionnant la fermeture des médias pour empêcher les dénonciations des événements en cours. Sur le plateau de Midi Keng, M. Barro a soulevé la question des détenus politiques, reconnaissant que certains ont commis des erreurs. Il a cependant insisté sur l'importance de garantir des procès justes et équitables pour tous les détenus politiques, soulignant que le simple fait d'emprisonner quelqu'un sans procès équitable constitue un acte grave.



« Tout le monde demande la libération des détenus politiques, mais il faut un procès », a-t-il dénoncé, plaidant pour la transparence et la justice dans les procédures judiciaires. Il a souligné l'importance de connaître les accusations portées contre chaque individu pour préserver les fondements d'une démocratie saine et transparente. Regardez !