Situation des jeunes reporters : « 61,04 % des travailleurs n'ont pas de contrat », selon Alioune Sall

Le ministre de la Communication et des Télécommunications a estimé que la situation précaire des reporters mériterait plus qu'une journée sans presse que l'affaire de fisc. Il a annoncé avoir eu une rencontre avec la convention des Jeunes reporters, au cours de laquelle les jeunes reporters ont évoqué leur insécurité juridique et leurs conditions difficiles de travail.



Selon Alioune Sall, « 61,04% des travailleurs n'ont pas de contrat, ils exercent donc en toute illégalité».



Il a aussi fait savoir que 86% des travailleurs n'ont pas de couverture sanitaire. Une situation préoccupante, estime le ministre de la Communication. Une situation qu'il juge normal, du moment où il y a aucun lien légal qui les lient avec leur employeur.



Le rapport remis par CJRS révèle encore, selon Alioune Sall que « 86% n'ont pas de cotisations sociales ». Ce qui indique, selon le ministre, « qu’ils ne peuvent pas profiter tranquillement de leurs retraités ». Il a promis d'encadrer l'exercice des professions de presse par la délivrance de la carte de la Presse.



Le ministre de la Communication a promis de suivre de très près la situation des reporters au sein des entreprises de Presses.