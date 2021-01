Six (6) mois ferme pour Dame Amar et Cie : la défense sur le pied de guerre, la partie civile satisfaite

Les prévenus dans l’affaire Hiba Thiam, du nom de la jeune fille morte par « over dose » en avril dernier, dans un appartement aux Almadies, un quartier chic de Dakar, en plein couvre-feu, ont été condamnés, ce mercredi. Dame Amar et quatre (4) de ses co-inculpés ont écopé de 6 mois ferme pour détention de drogue et non-assistance à personne en danger en sus d’une amande de 50 millions Fcfa qu’ils devront verser à la partie civile en guise de dommages et intérêts.



La décision rendue par le tribunal correctionnel de Dakar divise cependant les avocats de la partie civile et ceux de la défense. Ces derniers parlent d’abus de qualification. Ils annoncent que la bataille judiciaire est loin de connaître son épilogue car, ont-ils informé, ils vont interjeter appel afin de « chercher une justice équitable ».



« On est dans quel pays ? », s’est posé Me Ciré Clédor Ly, très en verve après l'annonce du verdict. Avant de poursuivre : « Ces personnes (Dame Amar et Cie) disent qu’elles n’ont pas consommé de la drogue. Elles veulent qu’une expertise soit faite sur leurs urines, on le leur refuse et leur condamne pour usage de drogue», s'est désolé l'avocat.



Autre chose que la robe noire a fustigé, c'est le délit de non-assistance à personne en danger retenu contre ses clients. « La deuxième chose, c’est qu’on dit qu’ils ont été condamnés pour non-assistance de personne en danger. Mais, c’est encore problématique. Cette non-assistance, c’est juste pour avoir de support et indemniser la famille de Hiba Thiam », a pesté l’avocat.



Me. Ly qui se désole du verdict, a annoncé qu’il va interjeter appel : « Nous sommes désolés. Nous ferons appel et on ira, chercher une justice équitable ».