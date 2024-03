Sketches Ramadan: le CNRA appelle les médias à la vigilance

A quelques jours du ramadan, moments durant lesquels les artistes rivalisent d’ardeur par la création de sketches et autres. C’est dans cet esprit que « le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) encourage les médias à accorder une attention particulière aux contenus des sketches et émissions diffusés pendant le mois de Ramadan ».



En plus, le CNRA avertit sur « l'interdiction de diffusion de contenus pouvant menacer la stabilité nationale, ridiculiser la religion, ou susciter des confrontations entre les religions, confréries ou communautés ».



De plus, en cette période pré-électorale, le CNRA « met en garde contre l'utilisation des sketches et émissions ramadan à des fins politiques, notamment la propagande en faveur de candidats ou les attaques contre d'autres. Le CNRA compte sur le sens des responsabilités des médias et les exhorte à privilégier des contenus conformes au cadre légal et réglementaire ».