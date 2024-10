Société : les fortes pluies impactent le trajet du TER, les heures d'attente révisées

Le Train express régional de Dakar connait une situation perturbée suite aux très fortes pluies du 25 septembre. Les premiers résultats du diagnostic effectué ce week-end montrent un nombre important d'équipements électroniques impactés. Ce qui nécessite, pour des raisons de sécurité, des délais de traitement importants et incompressibles. De ce fait, la circulation des trains est depuis lors perturbé.





Les temps d'attente en gare et sur les quais, les durées des trajets, les horaires et la fréquence des trains sont impactés. Du lundi au samedi, dans les 2 sens: Dakar - Yeumbeul: 1 TER toutes les 20 min, avec un temps de trajet identique à la normale Dakar - Diomniadio: 1 TER toutes les 30 min, avec un temps de trajet rallongé de 15 à 30 min.



Les dimanches et jours fériés, les horaires d'ouverture et la fréquence des trains, toutes les 20 min, restent inchangés.



Les heures des derniers trains sont les suivantes: au départ de la gare de Diamniadio pour Dakar: 21h17 ▸ au départ de la gare de Dakar pour Diamniadio: 21h22



▸ au départ de la gare de Dakar pour Yeumbeul: 22h05.



Les équipes de la SETER sont depuis lors mobilisées jour et nuit pour réparer le système et permettre la reprise en toute sécurité de la circulation.



En parallèle, la direction et les équipes de la SENTER, société propriétaire et gestionnaire du Patrimoine et autorité contractante du TER, travaillent sur une solution permettant, de manière définitive, et conformément aux standards de sécurité de mettre hors de portée des inondations toutes les installations sensibles du TER.



La SETER tient à s'excuser pour le désagrément occasionné, et remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa patience. La sécurité de ses usagers est sa priorité. Des points de situation réguliers seront faits relativement à l'avancée des travaux et à l'optimisation du service.