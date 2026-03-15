Solidarité : Kalidou Koulibaly au chevet des familles des supporters emprisonnés au Maroc

En ce mois sacré de Ramadan, le capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a une nouvelle fois manifesté son soutien aux familles des 18 supporters sénégalais condamnés et détenus au Maroc depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'international sénégalais a fait parvenir à chaque famille éprouvée un important lot de vivres accompagné d'une enveloppe financière de 50 000 F CFA. Ce geste de haute portée sociale vise à alléger le quotidien de ces foyers privés de leurs proches durant cette période de dévotion.





Cette action n'est pas une première de la part du défenseur des Lions. En effet, Kalidou Koulibaly avait déjà manifesté sa proximité avec ces familles en leur offrant récemment une somme de 250 000 F CFA chacune. Ce nouvel appui vient confirmer l'engagement du capitaine envers ceux qu'il considère comme les premiers soutiens de l'équipe nationale, même dans les moments les plus difficiles.





La réaction de la communauté ne s'est pas fait attendre. L’ASC Lebougui, porte-parole de la reconnaissance locale, a tenu à témoigner son immense gratitude à l’endroit du joueur. Les familles bénéficiaires, particulièrement émues par cette attention renouvelée, ont salué la grandeur d'âme d'un leader qui ne reste pas insensible au sort de ses compatriotes retenus au Royaume chérifien.