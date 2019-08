Somalie : attentat de Mogadiscio, le maire succombe à ses blessures

Abdirahman Omar Osman, blessé le 24 juillet dans un attentat perpétré par les islamistes shebabs dans la capitale somalienne, est décédé dans un hôpital de Doha, au Qatar, où il avait été transféré, a annoncé ce jeudi 1er août la présidence somalienne.

Le président somalien a ordonné trois jours de deuil national et que les drapeaux soient abaissés à mi-mât, après l'annonce du décès du maire.



« Il avait sacrifié sa vie au service du public somalien et il avait contribué à reconstruire le gouvernement de la Somalie, a réagi Mohamed Abdullahi Mohamed. [...] On se souviendra de lui pour son dévouement au service des gens et du pays, et pour son acharnement à développer Mogadiscio tout en jouant pleinement son rôle dans la lutte contre le terrorisme. »



Le 24 juillet, les shebabs avaient mené un attentat-suicide contre la mairie de Mogadiscio, causant la mort d'au moins six personnes et en blessant six autres. Selon une source sécuritaire, un kamikaze était entré dans le bâtiment où avait lieu une réunion et s'était fait exploser. Le maire de Mogadiscio avait été transféré à Doha le lendemain de l'attaque.



Cette attaque avait eu lieu à peine une heure après que James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, eut rendu visite au maire.