Somalie: un attentat tue plusieurs personnes dans un café de Mogadiscio

Les images publiées en ligne montrent une énorme boule de feu et des panaches de fumée s'élevant dans le ciel noir de Mogadiscio, alors que l'explosion a ravagé ce café populaire du centre- ville. Selon plusieurs médias locaux , l'explosion a été déclenchée par un kamikaze ou une voiture piégée.



L'attentat n'a pas été revendiqué mais de nombreux regards sont tournés vers les Shebabs, formation jihadiste liée à al-Qaïda qui a perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans d'autres régions de la Somalie, en proie aux troubles.



Samedi, cinq détenus considérés comme des combattants de ce groupe islamique radical ont été tués dans des échanges de tirs lors d'une tentative d'évasion de la pison principale de Mogadiscio. Ces événements ont fait trois morts parmi les gardiens de prison et 18 blessés.



Les autorités à Mogadiscio n'ont pas réagi à l'attentat de dimanche en dépit de la promesse du président somalien Hassan Cheikh Mohamoud de faire une guerre « totale » contre les jihadistes.