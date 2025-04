Défis de l'éducation à Kolda : un taux préoccupant d’abandons et de redoublements, aggravé par les grossesses et mariages précoces persistants

Le secteur de l’éducation dans la région de Kolda fait face à de nombreux défis préoccupants, notamment de très forts taux d’abandon scolaire et de redoublement, ainsi que des cas alarmants de mariages et de grossesses précoces. C’est ce qui ressort de la revue régionale du rapport des performances de l’académie, présentée lors d’une réunion du comité régional de développement tenue ce mardi.



Lors de cette rencontre, l’inspecteur d’académie a tiré la sonnette d’alarme sur les obstacles structurels qui freinent la réussite scolaire. Parmi les facteurs les plus déterminants : l’éloignement géographique des établissements. Dans plusieurs localités, les longues distances à parcourir découragent la fréquentation régulière de l’école, notamment chez les plus jeunes. Pour y remédier, il préconise un renforcement de la carte scolaire, notamment par la construction de collèges de proximité et l’étoffement des écoles élémentaires.



En parallèle, la protection des filles reste une priorité. Le phénomène des mariages précoces et des grossesses en milieu scolaire continue de compromettre la scolarité de nombreuses jeunes filles. L’inspecteur a ainsi plaidé pour la poursuite et l’intensification des politiques de sensibilisation et de protection en faveur des adolescentes.



Autre levier d’action évoqué : l’extension du nombre de cantines scolaires. En offrant un repas quotidien aux élèves, ces dispositifs contribueraient à lutter contre l’absentéisme et à fixer durablement les enfants à l’école, surtout dans les zones les plus vulnérables.



Face à ces enjeux, les autorités éducatives appellent à une mobilisation collective. Les partenaires techniques et financiers, ainsi que les collectivités locales, sont invités à accompagner ces efforts pour offrir aux enfants de Kolda un avenir meilleur à travers une éducation accessible, équitable et inclusive.