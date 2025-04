Sénégal : amélioration des finances publiques à fin février 2025

À fin février 2025, le Sénégal a enregistré une embellie de sa situation budgétaire, portée par une forte mobilisation des recettes fiscales, selon le journal les ECHOS. Celles-ci ont progressé de 53,8 milliards de FCFA, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période en 2024. Cette performance s’explique par la bonne tenue de l’impôt sur le revenu, de l’Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières (IRVM) et des droits de porte hors pétrole.



Au total, les ressources globales (hors dons) atteignent 679,3 milliards de FCFA, en dépit d’un repli de 20 % des recettes non fiscales, principalement dû à une chute des dividendes versés à l’État.



Parallèlement, les dépenses publiques (hors financements extérieurs) s’établissent à 770,2 milliards de FCFA, enregistrant un léger recul de 1,5 %. Cette baisse s'explique notamment par la diminution des transferts et subventions, des investissements financés sur ressources intérieures et des dépenses de fonctionnement.



Cependant, cette tendance a été partiellement compensée par une hausse marquée des intérêts sur la dette intérieure, en progression de 36,2 % par rapport à février 2024.