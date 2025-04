Université Alioune Diop de Bambey : violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

L’Université Alioune Diop de Bambey a été le théâtre de vifs affrontements ce mercredi matin entre les étudiants et les Forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI).



Les tensions ont éclaté après une tentative des étudiants de bloquer la circulation sur la route nationale, en signe de protestation contre les conditions de vie qu’ils jugent indignes dans les campus sociaux de l’université. La réponse des forces de l’ordre a été immédiate, provoquant des échauffourées qui ont paralysé la vie universitaire et perturbé le trafic routier aux abords de l’établissement.



Les étudiants dénoncent avec vigueur le non-achèvement des travaux de construction des pavillons, une promesse qui, selon eux, tarde à se concrétiser malgré les multiples alertes. À cela s’ajoute le manque criant d’infrastructures de restauration, les rares restaurants disponibles étant jugés insuffisants pour répondre aux besoins croissants de la population estudiantine.



En raison de ces affrontements, les cours ont été suspendus, entraînant un arrêt complet du système éducatif dans le campus pour la journée. Les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur la situation.