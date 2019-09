Sommet climat à l'ONU: les dirigeants du monde entier attendus de pied ferme

Finis les discours, Antonio Guterres attend « des plans concrets et réalistes ». Le secrétaire général des Nations unies a distribué les copies il y a plusieurs mois déjà, alors toute la journée, les hommes politiques vont exposer les pistes qu’ils ont trouvées dans différents domaines : transition énergétique, finance climatique et prix du charbon, solutions naturelles, etc. Avec le même but : permettre de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique et d’aligner leurs pays sur l’accord de Paris.