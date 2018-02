Sonatel : plus de 200 milliards de bénéfices sur le dos d'abonnés mécontents du service

La Société national des télécommunications (Sonatel) du Sénégal a enregistré plus de 200 milliards de bénéfices au courant l'année 2017. Un très gros pactole qui satisfait tout le monde sauf les abonnés de l'entreprise qui ont vivement décrié la qualité du service. La plupart des plaintes concernent le réseau mobile Orange.



Interrogés par nos confrères de la Rfm, au cours d'un micro-trottoir, ces Sénégalais se disent scandalisés par cette réalisation de ladite société alors que les consommateurs sont loin d'être satisfaits.

"200 milliards sur le dos des consommateurs, c'est vraiment trop", déclare d'emblée un vieux. Plus loin, un jeune du nom de Vieux Diagne fustige la qualité offerte par l'opérateur de téléphonie mobile. "Je n'ai jamais été satisfait, surtout concernant leur service Dalal Tones. Dès fois, il vous facturent 250 francs, alors que vous êtes même pas demandeur. C'est pas bien", déplore-t-il.



Un autre abonné du nom Mbaye déplore les tarifs très élevés des appels téléphoniques. "Tu achètes du crédit, et même pas cinq minutes, on t'envoie un message pour te dire que ton crédit est fini, surtout en période de promotion. Il faut qu'ils arrêtent de voler le crédit des gens", peste-t-il.

Quant à Saliou, il déplore la qualité du réseau mobile : "Ils ont tout le temps des problèmes de réseau. pour te connecter, dès fois t'es obligé de redémarrer ton téléphone. ils doivent faire beaucoup d'efforts et se rapprocher un peu plus de leurs abonnés".



La réponse du groupe Sonatel aux consommateurs : "Ils ont le 1441 pour faire leurs réclamations"

"Certains clients peuvent effectivement avoir des insatisfactions sur la qualité du service. D'ailleurs nous-mêmes, à travers des processus que nous avons mis en place, pour remonter la plainte des clients. Aujourd’hui, aussi bien au niveau digital qu'au niveau téléphonique, le 1441, notamment, nous avons beaucoup de remontées de clients qui nous permettent d'améliorer la qualité du service. C'est ce que font tous les opérateurs à travers le monde. Au moment où je vous parle, nous avons mis en place un plan d'amélioration de cette qualité de service dans certaines zones. Nous rencontrons les associations de consommateurs au moins quatre fois par an. Donc au contraire, nous sommes à l'écoute de l'ensemble de nos clients pour améliorer régulièrement la qualité du service", a dit Abdou Karim Mbengue, le directeur des Relations extérieures, chargé de la communication de la Sonatel