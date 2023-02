Sortie autoroute ILA TOUBA: un bus se renverse et fait deux (2) morts et 49 blessés

Encore un accident de circulation. Un bus s'est renversé ce matin sur l'autoroute ILA TOUBA à la sortie du village Keur Mor Ndiaye, non loin de Thianaba. Le bilan fait état de deux (2) et de quarante neuf (49) blessés.



Selon le correspondant de la RFM sur place, le bus en provenance de Dakar roulait à vive allure sur l'autoroute.



Les populations riveraines disent avoir constaté ces temps6ci une série d'accidents dans la zone à cause du non respect du code de la route. A cela s'ajoute des excès de vitesse.



A s'interroger si les dernières mesures portant sur la sécurité routière prises par les autorités sont respectées par les chauffeurs.