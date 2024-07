Sotigui Awards 2024 : trois (3) artistes comédiens sénégalais nominés

Dans le secteur du cinéma sénégalais, trois artistes ont été nominés pour la neuvième édition des Sotigui Awards 2024. Ces derniers ont été sélectionnés dans la catégorie série télévisuelle et celle du plus jeune acteur africain, a appris l’APS de sources médiatiques.



Parmi les nominés, l’actrice Maïmouna Fall de la maison de production sénégalaise Evenprod. Cette dernière interprète le personnage de « Ramatoulaye » dans la série « Cœurs brisés ». Elle a été sélectionnée dans la catégorie « Sotigui du meilleur espoir africain série Tv ».



L’acteur Mame Cheikhou Guèye également en fait partie. Plus connu sous le nom de Saa Nekh, M. Gueye est nominé pour le rôle de ”Ndiaga Thiam”, qu’il incarne dans la série ‘’Bété Bété’’, d’Evenprod Sénégal.

Seydou Sarr aussi, est nominé dans la catégorie « Sotigui du meilleur jeune acteur africain » pour son rôle principal dans le film ‘’Moi Capitaine’’, de l’Italien Matteo Garone.



L’objectif des Sotigui Awards est de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier d’acteurs en Afrique. L’événement se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso, du 13 au 16 novembre 2024.