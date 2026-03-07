Soudan du Sud: l’armée donne 72 heures aux casques bleus et aux ONG pour quitter la ville d'Akobo

Au Soudan du Sud, un ultimatum de 72 heures a été lancé, vendredi 6 mars, par l’armée gouvernementale à l’attention de la Minuss, la mission des Nations unies au Soudan du Sud pour qu'elle quitte Akobo, ville frontalière de l'Éthiopie dans le Jonglei, à l’est du pays. L’armée du président Salva Kiir prévient qu’elle va attaquer ce bastion de l’opposition de Riek Machar, le vice-président toujours détenu à Juba et demande à la Minuss de fermer sa base. Akobo est par ailleurs un hub humanitaire. Les ONG et les civils sont aussi priés d’évacuer et ce alors que la réponse humanitaire était à peine en train de se mettre en place à Akobo, après des semaines de combats dans le Jonglei.

RFI

