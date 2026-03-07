Est de la RDC: l'armée annonce la découverte d'une importante cache d'armes dans l'Ituri

Pour le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ces armes appartiennent à la milice de Thomas Lubanga, la Convention pour la révolution populaire (CRP), un groupe créé il y a un an. L’arsenal (caisses de munitions, armes automatiques de type AK-47, grenades) a été retrouvé enterré dans un site minier à Noro, ancien quartier général d’Amos Baraka, ancien lieutenant de Lubanga.



« Débacle »

« Ces armes ont été abandonnés, après la débâcle de cette milice il y a quelques mois », affirme le lieutenant Ngongo qui ajoute que le groupe a été délogé de ces positions par les opérations de l’armée. La CRP a également subi une série de défection et de démission. En octobre dernier, plusieurs cadres - dont le vice-président de la CRP, Charles Kakani - ont démissionné, dénonçant les dérives du mouvement.



Potentiel de recrutement

Le groupe polico-militaire a, certes, été affaibli dans la partie littorale du territoire de Djugu - temporise le chercheur Reagan Miviri (Ebuteli) - mais s’est réorganisé à l’ouest de ce même territoire de RDC. Tant qu'il se déplace, le mouvement a un potentiel de recrutement, et est loin d'être anéanti ajoute-t-il. Des accrochages - entre FARDC et combattants CRP - ont encore eu lieu cette semaine à Mabanga en territoire de Djugu.