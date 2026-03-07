Réseau social
Est de la RDC: l'armée annonce la découverte d'une importante cache d'armes dans l'Ituri

En République démocratique du Congo (RDC), l’armée annonce avoir découvert une importante cache d’armes dans la province de l’Ituri, dans l’est du pays. Des dizaines de caisses de munitions, des armes automatiques de type AK-47, des grenades ont été retrouvés cachés à Noro, dans le territoire de Djugu, selon le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les armes appartiendraient à la milice de Thomas Lubanga, ancien chef de guerre de l’Ituri, condamné par la Cour pénale internationale (CPI), et qui a fait son retour dans la région il y a un an.



Pour le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ces armes appartiennent à la milice de Thomas Lubanga, la Convention pour la révolution populaire (CRP), un groupe créé il y a un an. L’arsenal (caisses de munitions, armes automatiques de type AK-47, grenades) a été retrouvé enterré dans un site minier à Noro, ancien quartier général d’Amos Baraka, ancien lieutenant de Lubanga.
 
« Débacle »
« Ces armes ont été abandonnés, après la débâcle de cette milice il y a quelques mois », affirme le lieutenant Ngongo qui ajoute que le groupe a été délogé de ces positions par les opérations de l’armée. La CRP a également subi une série de défection et de démission. En octobre dernier, plusieurs cadres - dont le vice-président de la CRP, Charles Kakani - ont démissionné, dénonçant les dérives du mouvement.
 
Potentiel de recrutement
Le groupe polico-militaire a, certes, été affaibli dans la partie littorale du territoire de Djugu - temporise le chercheur Reagan Miviri (Ebuteli) -  mais s’est réorganisé à l’ouest de ce même territoire de RDC. Tant qu'il se déplace, le mouvement a un potentiel de recrutement, et est loin d'être anéanti ajoute-t-il. Des accrochages - entre FARDC et combattants CRP - ont encore eu lieu cette semaine à Mabanga en territoire de Djugu.
RFI

Samedi 7 Mars 2026 - 17:05


