Le président Diomaye aux membres de sa coalition: "Nous avons gagné ensemble, nous gouvernerons ensemble"

« Pour la vérité de l’histoire », a-t-il précisé, le parti Pastef avait été dissous au moment de la présidentielle, rendant crucial le soutien des formations membres de la coalition pour le dépôt de sa candidature. « Nous avons conquis le pouvoir avec vous et nous l’exercerons avec vous. Lolou moy ngor », a‑t‑il ajouté, sous un tonnerre d’applaudissements.



Le chef de l’État a invité ses alliés à continuer de soutenir l’action du gouvernement tout en mettant de côté les querelles internes. Il a déploré la circulation de propos virulents sur les réseaux sociaux visant certains membres de la coalition, rappelant que les divergences politiques doivent s’exprimer dans le respect et la responsabilité. « Ne répondez pas aux attaques, privilégiez le travail de terrain », a-t-il exhorté.



Répondant aux interrogations sur ses choix stratégiques, Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux spéculations : « J’ai choisi Aminata Touré depuis la prison », a-t-il déclaré, confirmant la continuité et la cohérence de ses décisions politiques.





Cette intervention intervient alors que des tensions persistent au sein de la coalition, notamment avec Ousmane Sonko, leader de Pastef, sur l’orientation à donner à Diomaye Président. Le président Faye a conclu son allocution par un engagement clair et sans équivoque : « Cette coalition, je ne la trahirai jamais ».

