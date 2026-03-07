Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Le président Diomaye aux membres de sa coalition: "Nous avons gagné ensemble, nous gouvernerons ensemble"

Bassirou Diomaye Faye aurait assurément pris son courage à deux mains. Il assume totalement la Coalition Diomaye Président et semble très proche de la rupture avec Pastef. Lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de ladite coalition, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement envers l’alliance politique qui a été déterminante dans son accession au pouvoir.



Le président Diomaye aux membres de sa coalition: "Nous avons gagné ensemble, nous gouvernerons ensemble"

« Pour la vérité de l’histoire », a-t-il précisé, le parti Pastef avait été dissous au moment de la présidentielle, rendant crucial le soutien des formations membres de la coalition pour le dépôt de sa candidature. « Nous avons conquis le pouvoir avec vous et nous l’exercerons avec vous. Lolou moy ngor », a‑t‑il ajouté, sous un tonnerre d’applaudissements.

 

Le chef de l’État a invité ses alliés à continuer de soutenir l’action du gouvernement tout en mettant de côté les querelles internes. Il a déploré la circulation de propos virulents sur les réseaux sociaux visant certains membres de la coalition, rappelant que les divergences politiques doivent s’exprimer dans le respect et la responsabilité. « Ne répondez pas aux attaques, privilégiez le travail de terrain », a-t-il exhorté.

 

Répondant aux interrogations sur ses choix stratégiques, Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux spéculations : « J’ai choisi Aminata Touré depuis la prison », a-t-il déclaré, confirmant la continuité et la cohérence de ses décisions politiques.
 

Cette intervention intervient alors que des tensions persistent au sein de la coalition, notamment avec Ousmane Sonko, leader de Pastef, sur l’orientation à donner à Diomaye Président. Le président Faye a conclu son allocution par un engagement clair et sans équivoque : « Cette coalition, je ne la trahirai jamais ».

Autres articles


Samedi 7 Mars 2026 - 17:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter