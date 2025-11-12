Soudan: les paramilitaires des FSR attaquent Babanusa dans le Kordofan de l'ouest

Depuis dimanche 9 novembre, les combats se sont intensifiés. L’armée soudanaise a mené des frappes aériennes sur les positions des FSR à Nyala et dans ses environs, au Darfour du Sud. Cette deuxième ville la plus peuplée du Soudan est stratégique pour les Forces de soutien rapide.



De leur côté, les drones des FSR ont visé des zones contrôlées par le gouvernement dans le Kordofan du Sud. Les paramilitaires ont également déployé de nouveaux renforts vers l’axe oriental du Kordofan de l’Ouest, afin d’encercler les forces gouvernementales.



Babanusa, systématiquement attaqué par les paramilitaires, est située sur la ligne de chemin de fer reliant Kosti à Nyala, un axe vital entre les États de l’ouest et les zones pétrolières du Kordofan.



« Une bataille pour la survie de l’État »

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi, allié de l’armée, a annoncé le lancement de mouvements militaires vers l’ouest pour, selon ses mots, « rétablir la souveraineté et protéger les intérêts des citoyens ».



De son côté, le lieutenant-général Yasser Al-Atta a déclaré qu’il s’agissait d’une « bataille pour la survie de l’État », face aux puissances régionales qui cherchent à démanteler le pays.



Dans un communiqué, les forces conjointes ont décrit la phase actuelle de la guerre, comme « ne tolérant aucune demi-mesure », appelant les Soudanais à soutenir l'armée afin d'empêcher l'effondrement de l'État.