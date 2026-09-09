Soupçon de détournement de mineure : un pêcheur de Mbour placé sous mandat de dépôt

C. Kandji, alias C. Mbaye, pêcheur de profession, a été placé sous mandat de dépôt depuis lundi dernier à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour. Il est poursuivi pour détournement de mineure suivi de grossesse, selon les informations de L’observateur.



L'affaire a éclaté la semaine dernière. F. Ngom, inquiète de voir sa fille de 16 ans changer physiquement et devenir subitement fragile, la soumet à un interrogatoire. L'adolescente finit par craquer et confesse avoir été entraînée à plusieurs reprises par C. Kandji, son voisin pêcheur, dans différentes maisons à Mbour et à Mbaling, pour y avoir des relations sexuelles.



Bouleversée, la mère emmène immédiatement sa fille chez un gynécologue. Le diagnostic est sans appel : défloration ancienne et grossesse de cinq mois. Munie du certificat médical, F. Ngom dépose plainte au commissariat de la police urbaine de Diamaguène.



Convoqué par les enquêteurs, C. Kandji reconnaît partiellement les faits. Il affirme n'avoir eu des rapports qu'une seule fois, le lendemain de la Korité, au domicile de sa grand-mère à Mbaling. Il soutient que la jeune fille était consentante, qu'ils entretenaient une relation amoureuse et qu'il ignorait qu'elle était mineure.



Une version balayée par la victime. Selon elle, le lendemain de la Korité, le pêcheur lui a demandé de l'accompagner chez sa grand-mère à Mbaling. Une fois sur place, il l'aurait entraînée de force dans une chambre pour abuser d'elle. Depuis ce jour, raconte-t-elle, il l'a emmenée à plusieurs reprises chez des amis à Mbour pour abuser d'elle, à tel point qu'elle ne compte plus le nombre de fois où elle a subi ces violences.



Face aux accusations, C. Kandji a présenté ses excuses à la mère de la victime et aux enquêteurs, implorant la clémence. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour où un mandat de dépôt a été décerné à son encontre.



Il est désormais en attente de son procès, tandis que la jeune victime, 16 ans et enceinte de cinq mois, tente de se reconstruire.