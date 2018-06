Soupçons de tortures sur l’imam Ndao : 3 défenseurs des droits de l’homme portent plainte

La rencontre africaine de défense des droits de l’homme (Raddho), la Ligue sénégalaise de défense des droits de l’homme (Lsdh), et Amnesty international Section Sénégal ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour exiger une enquête à propos de la sortie de l’Imam Alioune Ndao. Car, ont-ils affirmé, de la lumière sur cet enquête dépendra l’issue du procès.



Imam Aliou Ndao avait en effet déclaré jeudi : « Nous vivons tous les genres de tortures au monde. On a mis des rayons téléguidés qui me chauffent tout le corps. Même, ici dans le box, je sens cet appareil ici», a déclaré Imam Ndao.



Imam Alioune Ndao risque 30 ans de prison si le juge suit le réquisitoire du procureur. Le verdict est attendu le 19 juillet prochain.