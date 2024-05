Sous le feu russe, l'armée ukrainienne obligée de se replier dans la région de Kharkiv

Sur le front nord de la guerre en Ukraine, près de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, où la Russie a lancé une nouvelle offensive le 10 mai, les troupes ukrainiennes ont été forcées de se retirer. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée a annoncé avoir dû se replier dans certaines zones de combat de la région.



« Dans certaines zones, près de Loukiantsi et Vovtchansk, en réaction aux tirs ennemis et un assaut d'infanterie, nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et éviter des pertes. La bataille continue », a indiqué sur les réseaux sociaux l'état-major ukrainien. L'Ukraine a aussi annoncé ce mercredi 15 mai l'envoi de renforts.



Ceci alors qu’Antony Blinken a annoncé à Kiev une aide militaire de 2 milliards de dollars pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Cette aide, annoncée lors d'une conférence de presse, provient de l'enveloppe massive de 60 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, qui a récemment été approuvée par le Congrès américain après des mois de blocage.



À Vovtchansk, la plus grande localité visée par l'attaque russe en cours, la situation est « critique », a reconnu mardi le chef de l'administration militaire locale, Tamaz Gambarachvili, évoquant des « bombardements constants » et des combats « dans les environs de la ville ». De l'aveu de l'état-major de l'armée ukrainienne, les Russes remportent des « succès tactiques » et une trentaine de villages sont sous le feu de l'ennemi. Quelque 7 000 personnes ont été évacuées. Cette opération fait craindre une percée russe face à des troupes ukrainiennes manquant de ressources et qui étaient déjà sous forte pression sur les fronts oriental et méridional.



Des contre-attaques sont menées, l'ennemi est sous le contrôle constant de l'artillerie



Pour autant, l'armée assure ne pas céder, alors que cette offensive par le nord de l'Ukraine a pris les forces ukrainiennes par surprise et que plusieurs villages ont été conquis. La localité de Loukiantsi fait également l'objet d'âpres batailles. « Les unités ukrainiennes empêchent les occupants russes de prendre pied. Des contre-attaques sont menées, l'ennemi est sous le contrôle constant de l'artillerie et des unités de drones des forces de défense », a soutenu l'état-major ukrainien.



Lorsque Moscou a lancé son attaque dans la région de Kharkiv, l'Ukraine était déjà sous pression sur les fronts est et sud depuis des mois face à une armée russe mieux armée et aux effectifs plus fournis. Les autorités ukrainiennes assurent que la ville de Kharkiv, la deuxième du pays à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, n'est pas menacée par un assaut terrestre. Même si celle-ci fait l'objet depuis des semaines de bombardements russes dévastateurs, notamment pour le réseau énergétique. En outre, l'Ukraine a commencé à lever mercredi matin le rationnement d'électricité imposé à travers le pays la veille au soir à cause des dommages infligés à l'infrastructure énergétique par les frappes russes des derniers mois.