Soutien à Akilee : le Club des investisseurs sénégalais éclate en 1000 morceaux

La motion de soutien du Club des investisseurs sénégalais (Cis) à Akilee dans son différend avec la Senelec ne fait pas des heureux dans les rangs du groupe. Les membres du Conseil du Cis qui ont fustigé la démarche de leur Directeur exécutif, Abdourahmane Diouf, ont soldé leur compte dans leur forum de discussion, vendredi dernier.



Tout est parti d’un message envoyé jeudi soir aux membres pour les informer de la publication de la motion de lendemain dans les journaux, informe le journal « Les Echos ». Suffisant pour sortir quelques membres du Club de leurs gongs.



« Monsieur le Président et Monsieur le Directeur exécutif, quand est-ce que cette motion a été discutée et par quelle instance de notre organisation ? », a réagi un membre du Club.



Il poursuit : « Le Conseil d’administration dont je suis membre n’en a pas évoqué. Par-delà le soutien à des entreprises nationales authentiques, il me parait très grave qu’on puisse engager notre organisation, et même décider de publication dans la presse, sans un minimum de concertation préalable sur les sujets de cette importance. Je regrette et condamne une telle démarche », peste ce membre.



Même son de cloche pour un autre membre du Cis qui demande d’être édifié sur une telle décision. « Nous avons un Conseil d’administration qui doit donner sa position sur de telles questions. Je ne comprends pas cette démarche. Merci de nous édifier M. le Directeur exécutif », dixit-il.



Selon ce membre du Cis très connu dans le milieu de l’hôtellerie, « le but premier du Club était et doit rester l’investissement ».



« Ces accusations sont très graves à l’endroit de ma personne et de ma réputation »



Interrogé sur la réaction des membres du club, le Directeur exécutif, Abdourahmane Diouf dit être surpris par la réaction de ces derniers. « J’ai bien pris note de vos messages respectifs. Je suis très surpris de vos réactions. Je vous invite à la prudence et à la retenue. Je vous invite à attendre d’avoir les informations qui vous permettront de vous prononcer en toute connaissance de cause », fulmine-t-il.



Avant de conclure : « ces accusations sont très graves à l’endroit de ma personne et de ma réputation. »