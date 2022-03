Soutien aux couches défavorisées: le Pam va accompagner 20 000 ménages en 2022

« En 2022, 20.000 ménages dont 8 300 ménages dirigés par des femmes seront accompagnés pour renforcer leur résilience », a déclaré la Directrice et représentante-résidente au Sénégal, du Programme alimentaire mondiale (PMA), Fatiha Terki à l’occasion de la célébration conjointe PAM-CEDEAO de la Journée mondiale de la Femme (JIF).



Mme Terki a souligné que « ce programme vise à renforcer la résilience des ménages en leur fournissant des aptitudes nécessaires à l’adaptation et à l’adoption des mécanismes communautaires de base pour la gestion des effets du changement climatique ».

« Il va permettre d’injecter 10 millions de dollars sur 4 ans dans cinq régions au Sénégal, à savoir Kolda, Tambacounda, Kaolack, Kaffrine et Fatick pour accroître la capacité d’adaptation des petits exploitants en situation d’insécurité alimentaire », a indiqué Fatiha Terki.



La présidente régionale de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO), Mme Khady Fall Tall a salué « le fait de mettre le curseur sur la sécurité alimentaire dans le cadre des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques en permettant aux femmes d’augmenter progressivement leur épargne et en diversifiant leurs sources de revenus grâce à des investissements dans les activités génératrices de revenus qui ne sont pas sensibles au climat ».



Selon elle, « il y a lieu d’apprécier positivement ce qui est en train d’être fait par tous les acteurs pour améliorer les conditions de vie des femmes, mais je pense qu’il faut aussi plancher sur les défis à relever notamment le changement climatique qui nous a rattrapé ».