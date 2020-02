Stade du Sénégal : Macky Sall donne rendez-vous 20 août 2021 pour l'inauguration

Le président de la République Macky Sall a procédé ce jeudi à la cérémonie de pose de la prière pierre du stade du Sénégal. Un joyau de 50 000 places répondant aux normes de la FIFA. L'annexe du stade est dotée d’une piste d’athlétisme et d’une tribune de 2000 places et d’un système autonome d’approvisionnement en eau.



Selon le chef de l'État, dans 17 mois, ce stade se dressera à côté du Dakar Aréna faisant de Diamniadio un pôle sportif unique dans la sous-région. « Ce complexe inédit dans la sous-région, sera réalisé par l'entreprise Suma. Je voudrais féliciter le PDG de l'entreprise dont je connais la compétence. S'il donne une date, il va la respecter. Donc, je vous donne rendez-vous le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade. Mon ambition est de renforcer les capacités de notre jeunesse, en lui dotant des infrastructures de sport d'une capacité de plus de 50 000 places. Démontrant le vif intérêt que je porte au sport entend que facteur de développement et la cohésion sociale », a déclaré le présiden Sall.



Poursuivant ces propos, le chef de l'État a déclaré : « Mon ambition, est de renforcer les capacités de notre jeunesse dans tous les secteurs et particulièrement dans le domaine du sport. En dotant le Sénégal d’infrastructures sportifs modernes de dernière génération. C’est cette ambition qui suscite le doublement du budget du ministère du sport en 2020 avec un montant de 24 milliards de F CFA. J’invite le ministre du Sport à gagner le pari à gagner le pari d'entreprendre. Diamniadio, un rêve devenu une réalité, une volonté, une ville nouvelle, symbole de l’audace s’est confirmé peu à peu ».



C’est le 8 août lors de l’inauguration du Dakar Aréna que le Président Macky Sall s’adressant à tous les Sénégalais, prenait l’engagement d’initier la construction d’un stade olympique au cœur du pôle urbain de Diamniadio. Une ambition qu’il avait prise au lendemain du match Sénégal-Pologne.