Succès Masra reporte son retour au Tchad: il faut «avancer dans le sens de la réconciliation»

Succès Masra avait annoncé son retour au Tchad pour ce mercredi 18 octobre. Soit deux jours avant le premier anniversaire du « jeudi noir », quand la répression d'une manifestation contre la prolongation de la transition avait officiellement fait 73 morts, et plus de 200 selon l'opposition et des ONG. L'opposant tchadien qui avait quitté le pays juste après, reporte finalement son retour à début novembre. Entretien.

RFI

