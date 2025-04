Suède: une personne arrêtée après la fusillade qui a fait trois morts à Uppsala mardi soir (police)

"Une personne soupçonnée de meurtre a été arrêtée", a déclaré un responsable de la police Erik Åkerlund lors d'une conférence de presse, au lendemain de cette fusillade en plein jour dans un salon de coiffure, qui a choqué la Suède.

Selon les médias suédois, au moins l'une des victimes, âgées de 15 à 20 ans, avait des liens avec le crime organisé, ce que n'a pas confirmé la police.



La Suède tente d'endiguer la vague de fusillades et d'attaques à l'engin explosif menées par des gangs rivaux, notamment pour le contrôle du trafic de drogue.



Cette fusillade est intervenue à la veille des célébrations de la Walpurgis, qui ont lieu le 30 avril, et réunissent chaque année plus de 100.000 personnes, dont nombre d'étudiants, pour marquer l'arrivée du printemps avec des feux de joie.