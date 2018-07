Suivez en DIRECT le jour 10 du procès en Appel de Khalifa Sall et Cie

11h 07 : l'Agent judiciaire de l’Etat interroge Mbaye Touré

AJE: « Pourquoi malgré cette illégalité en tant que gérant de la caisse, à chaque fois, vous justifiez à bonne fin ?

Mbaye Touré : au moment de faire, je ne savais pas que c’était illégal. C’est après les appréhensions que je me suis rendu compte.



10h 45 : Mbaye Touré appelé à la barre.

Demba Kandji : Depuis quand êtes vous à la mairie de Dakar ?

Mbaye Touré : « j’ai intégré la mairie en 92 »

Demba Kandji : Sous le magistère de qui ?

Mbaye Touré : Sous le magistère de Mamadou Diop.

Demba Kandji : Vous me dite que c’est par un concoure de circonstance que vous vous êtes retrouvé ici ?

​Mbaye Touré : Oui

10h 35 : Le comptable Yaya Bodian appelé à la barre par le juge Demba Kandji à décidé de garder le silence sans la présence de son avocat.



10H 30 minutes à la salle 4 du Palais de justice de Dakar. Les militants et militantes du maire Khalifa Ababacar Sall, sont en train d’animer avant l'ouverture de l'audience.