Direct tribunal : Suivez le 12e jour du procès en appel de Khalifa Sall et Cie

11 h 00 : Me Jean Silva, avocat de la mairie de Dakar : «Le procès-verbal de comparution ne lie pas le tribunal. Lorsque l’Etat vire dans un compte une partie de ses fonds, il fait un acte juridique. Si par hasard cet argent est détourné, ça ne peut être au préjudice de la mairie de Dakar et non à l’Etat du Sénégal. Je vous demande de bien vouloir reformer le préjudice et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ».



10 h 20 : Me Ibrahima Diaw, avocat de la mairie de Dakar : «nous assumons, il ne faut pas faire une confusion. La constitution de partie civile est définie comme étant une défense. Toute la question est de savoir est ce que l’Etat du Sénégal peut demander réparation. Le procureur de la République peut déclencer des poursuites sur de simples rumeurs. Ce n’est pas l’Etat qui leur a donné cette autonomie de gestion c’est la loi. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. C'est ça les collectivités locales. L’Etat ne peut pas dire, j’ai déclenché des procédures donc donnez moi l’argent.



Selon Me Diaw : «Au sens des dispositions de l’article 2 de la loi, qui donne le droit à la mairie d’avoir son propre budget, la caisse d’avance qui est à l’origine de cette affaire, est constituée des fonds qui appartiennent à la mairie de Dakar. J’ai entendu des développements qui veulent tendre à la confusion. La collectivité locale ne peut pas prendre ces fonds et les verser ailleurs. Mais l’Etat du Sénégal peut le faire. La ville de Dakar est une collectivité locale qui s’administre librement. L’article 2 dit, « les deniers appartenant ou confiés à l’Etat sont les deniers publics. Même si l’Etat recouvre de l’argent pour les collectivités locales, il doit reverser ces sommes à ces collectivités. Ces sommes, qui sont incriminées, sont issues des ressources propres et que l’Etat ne peut pas revendiquer. Nous n’avons pas le devoir de venir devant vous plaider comme ça. Parce que nous avons l’obligation quand nous plaidons un dossier de dire la loi rien que la loi » ».





10h00: Les avocats de la mairie de Dakar, qui se sont constitués partie civile, ouvrent les débats avec Me Ibrahima Diaw qui apporte des précisions sur qui de droit de se constituer partie civile